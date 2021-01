ALAMIN: Mga ‘do it yourself’ na pampasuwerte sa 2021

MAYNILA - Umaasa ang marami na susuwertehin matapos ang mga pinagdaanan noong 2020.

Kaya naman, ibinahagi ng Feng Shui Expert na si Jean Yu-Chua ang ilang do-it-yourself na pampasuwerte para sa masaganang 2021.

Sa Teleradyo, sinabi niyang maglagay ng angpao sa likod ng pinto ng bahay.

Nakasilid aniya dapat sa angpao ang mga hiling ngayong taon na nakasulat sa papel na dilaw - ang kulay na naga-attract ng "positibong" energy.

Dapat din aniyang may positibong pag-iisip habang isinusulat ang mga hiling.

Maaari aniya itong ilagay sa 8 o 9 na ampaw na lucky numbers at idikit sa pinto para sa buong taon.

"Eight angpao or 9 angpao yun ang lucky number for 2021. You can form a shape. Diamond-shape, Christmas shaped. Nakadikit for the whole year," ani Yu-Chua sa programang “Sakto” ng Teleradyo.

Kapag aniya may natupad nang wish, alisin na ang angpao at puwedeng palitan ito ng bagong wish.

Masuwerte rin ayon kay Yu-Chua ang mga halaman ngayong 2021.

May natural energy umano ang mga ito na nag-a-attract ng good mood.

Dagdag ni Yu-Chua, dapat maging maingat sa pagdedesisyon ngayong Year of Metal Ox at dapat tutukan ang kalusugan.