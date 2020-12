MULTIMEDIA

New Year wish ni Vice Ganda

ABS-CBN News

Isa lang ang hiling ng komedyante at TV host na si Vice Ganda para sa Bagong Taon. Masaya ring ibinalita ni Vice na may espesyal na surpresa ang "It's Showtime" para sa madlang people sa unang araw ng 2021.

