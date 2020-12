Charlie Dizon, from 'Fan Girl' to best actress

Humakot ng awards ang pelikulang "Fan Girl" sa 2020 Metro Manila Film Festival. Tinanghal na best actress ang bida ng pelikula na si Charlie Dizon, habang best actor naman ang co-star niya na si Paulo Avelino. Ito na ang maituturing na biggest break ni Charlie, na minsan ring nag-audition para sa sa isang K-pop group. Watch more in iWantTFC

