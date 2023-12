MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Sari-saring genre sa pinaraming MMFF 2023 entries

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — May pelikulang pasok sa hinahanap ng iba-ibang manonood sa ika-49 Metro Manila Film Festival (MMFF) na nagbukas ngayong Disyembre 25.

Kabilang dito ang mga drama movies na “Rewind”, “Family of Two”, at “Firefly”.

Hindi mawawala ang horror at fantasy sa mga palabas na “Mallari”, “Kampon”, at “Penduko”.

May comedy ring hatid ng “Becky and Badette” at “Broken Hearts Trip”.

Inaabangan din ang historical film na “GomBurZa”.

Kapansin-pansin namang wala sa lineup ang taunang inaabangang mga pelikula nina Vice Ganda, Vic Sotto, at Bong Revilla.

Mula sa orihinal na Magic 8, pinalawak ng organizing committee sa 10 ang bilang ng official entries dahil sa mga pelikulang kapwa nakakuha ng mataas na rating sa kanila.

Umabot sa 30 pelikula ang ipinasa sa MMFF ngayong taon.

– Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino