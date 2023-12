MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Ano ang ‘di malilimutang regalong natanggap ng stars para sa Pasko?

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Christmas is the season of giving, ika nga nila.

Bukod sa walang-sawang pagbibigay-saya at pagtanggap ng pagmamahal ng mga Kapamilya viewers, may natatanging regalo rin na hindi makakalimutan ang ABS-CBN stars.

Kung mga gamit o pet ang “unforgettable” para sa ilang artista, mas pinaghahawakan naman ng iba ang mga regalong hindi mahahawakan gaya ng pamilya, malusog na katawan, at mapayapang isipan.

Sa pagbabalik-tanaw sa taon nila, grateful at blessed ang paglalarawan ng Kapamilya stars sa kanilang 2023.

– Ulat ni MJ Felipe, Patrol ng Pilipino