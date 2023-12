MULTIMEDIA

10 pelikulang kasali sa 49th Metro Manila Film Festival

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

10 bigatin at de-kalibreng pelikula ang Pamaskong handog ng 49th Metro Manila Film Festival. Ito ay ang mga pelikulang "Mallari", "GomBurZa", "Firefly", "When I Met You in Tokyo", "A Family of Two" (A Mother and Son Story), "Kampon", "Becky & Badette", "Penduko", "Rewind", at "Broken Hearts Trip". Mapapanood ang mga pelikula simula sa December 25, habang sa December 27 naman ang awarding at Gabi ng Parangal.