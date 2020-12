MULTIMEDIA

Mga pelikula at TV series na aabangan sa ABS-CBN ngayong 2021

ABS-CBN News

Handang handa na ang ABS-CBN para sa 2021. Kabilang sa mga programa na aabangan sa Kapamilya Network sa darating na bagong taon ay ang "Darna: The TV Series", at ang TV project nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla. Kasado na rin sa 2021 ang reunion movie nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo.

