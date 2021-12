MULTIMEDIA

Pasilip sa comeback series ng KathNiel

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Excited na ang fans para sa pagbabalik-telebisyon ng onscreen at real-life couple na sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo. May pasilip din ang teaser ng upcoming KathNiel series na "2 Good 2 Be True".

Watch more on iWantTFC