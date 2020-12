MULTIMEDIA

Top Showbiz Stories for 2020

ABS-CBN News

Naging makulay at maingay ang mundo ng showbiz ngayong 2020 kahit pa may pandemya. May mga nagpakasal, may naghiwalay, may bagong pagibig, at may lungkot at tagumpay. Balikan natin ang top showbiz stories ngayong 2020 sa report na ito.

