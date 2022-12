MULTIMEDIA

TWICE, ginawan ng crochet dolls

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Isang Pinoy fan ang gumawa ng crochet dolls o manika ng K-pop girl group na TWICE. Ayon sa kaniya, ginawa niya ang mga manika para ipakita ang kaniyang suporta at pagmamahal sa TWICE.

Watch more News on iWantTFC