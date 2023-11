MULTIMEDIA

Team Vice Ganda, nagpasikat at nagpaiyak ng madlang people!

ABS-CBN News

Nagpasikat at nagpa-iyak ang Team nina Vice Ganda, Jackie, at Cianne sa kanilang "Magpasikat" performance sa anniversary special ng "It's Showtime".

Nasurpresa rin ang madlang people nang makita nila sa stage ang dating hosts na sina Billy Crawford, Coleen Garcia, at anak nilang si Amari.

