Patrol ng Pilipino: Bakit espesyal ang Baguio para sa bandang Dilaw?

ABS-CBN News

MAYNILA – Galing Baguio ang 6-member band na Dilaw na nasa likod ng sikat na kantang “Uhaw”.

Nang tanungin kung bakit maraming magagaling na musical acts mula sa Baguio, sagot ng miyembrong si Leon Altomonte na nakakatulong ang sariwang hangin ng kanilang lungsod para maging malikhain.

Dagdag pa niya: “You are gonna have a hard time finding a person in Baguio who isn’t creative”.

Ngayon, abala ang banda sa kanilang bagong single na pinamagatang “Orasa”. Bagaman may nararamdaman silang “pressure” para malagpasan ang tagumpay ng “Uhaw”, kakayanin naman nilang magsulat ng mas mahusay pang mga kanta.

Isa naman sa mga ultimate goals ng banda ay makalikha ng musika na tatangkilikin at pakikinggan ng mga tao.

– Ulat ni MJ Felipe, Patrol ng Pilipino