Patrol ng Pilipino: Pagbabalik ng ‘Tabing Ilog’ bilang stage musical, ultimate throwback

ABS-CBN News

MAYNILA - Matapos ang dalawang dekada, nagbabalik ang ‘90s teen drama ‘Tabing Ilog’ bilang stage musical na gagampanan ng mga Gen Z.

Nabigyan na rin ng basbas ng "OG" barkada ang bagong cast na bigyang bagong kulay ang kanilang mga karakter.

Kabilang sa cast sina BGYO Akira, JL at BINI Jhoanna, Sheena Belarmino, at Vivoree bilang tambalang Rovic at Eds na ginampanan noon ni John Lloyd Cruz at Kaye Abad.

May bagong bersyon din ng mga karakter na sina George, James, Corrinne, Fonzy, at Badong.

Madadagdag din sa barkada ang karakter ni Andoy na magbibigay-boses sa LGBTQIA+ community.

Ayon sa writer ng "Tabing Ilog: The Musical", kahit na Gen Zs ang mga gaganap, para sa lahat ng henerasyon ang kuwento nito.

Mapapanood ito bilang stage musical sa PETA Theater mula November 10 hanggang December 17.

– Ulat ni Anna Cerezo, Patrol ng Pilipino