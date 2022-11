MULTIMEDIA

Vilma Santos-Recto, ikinuwento ang epekto sa kaniya ng "long COVID"

ABS-CBN News

Ibinahagi ng dating kongresista at Star for All Seasons na si Vilma Santos-Recto nag nagkasakit siya ng COVID-19. Kuwento pa ng aktres, hanggang sa ngayon ay nararamdaman niya ang epekto ng "long COVID".

