Bagong look ni Moira dela Torre, pinagkaguluhan ng fans

Pinagkaguluhan ng fans at netizens ang bagong hair style ng Kapamilya singer na si Moira dela Torre. Humakot din ng parangal si Moira sa katatapos lang na 13th PMPC Star Awards for Music, kung saan hinirang din siya bilang "Female Recording Artist of the Year".