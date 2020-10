MULTIMEDIA

ABS-CBN programs, mapapanood na sa A2Z Channel 11

ABS-CBN News

Mapapanood mo na ang mga paborito mong ABS-CBN programs sa free TV simula sa October 10. Ito ay matapos makipag-partnership ang Kapamilya network sa Zoe Broadcasting Network para ihatid ang A2Z Channel 11. Kabilang sa mga programang magbabalik sa free TV ay ang "It's Showtime", "ASAP Natin 'To", at "FPJ's Ang Probinsyano".

