Patrol ng Pilipino: Kapamilya love teams, rumampa sa ABS-CBN Ball 2023

ABS-CBN News

MAYNILA – Inabangan ang pagrampa ng real-life celebrity couples at on-screen love teams sa red carpet ng ABS-CBN Ball 2023.

Ilan sa mga magkasintahang dumalo ay sina Coco Martin at Julia Montes, Ria Atayde at Zanjoe Marudo, Elisse Joson at McCoy de Leon, at ang tandem-turned-couple na Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Kabilang naman sa nagpuntang love teams ay sina Donny Pangilinan at Belle Mariano ng DonBelle, Francine Diaz at Seth Fedelin ng FranSeth, at KD Estrada at Alexa Ilacad ng KDLex.

Hanggang sa tinutukang event, hindi iniwan ng pagtatanong ang ilan sa mga dumating na couples kung ano ang tunay na estado ng kanilang relasyon.

Nagbabalik ang ABS-CBN Ball matapos ang 4 na taong pagkahinto.

– Ulat ni Anna Cerezo, Patrol ng Pilipino