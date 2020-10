MULTIMEDIA

Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, may surpresa sa kanilang fans

ABS-CBN News

Muling masasaksihan ng kanilang fans ang real-life couple na sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa upcoming digital movie series na "The House Arrest of Us". Napapanahon ang kuwento ng bagong KathNiel project, na iikot sa dalawang tao na na-lockdown sa iisang bahay kasama ang kanilang mga pamilya.

