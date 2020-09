Angelica Panganiban, tigil na sa paggawa ng teleserye

MULTIMEDIA

Magpapaalam na sa paggawa ng teleserye ang aktres na si Angelica Panganiban.

Walang ibinigay na dahilan si Angelica pero nilinaw niya na hindi siya aalis ng ABS-CBN.

Magsisimula namang ipalabas ang bagong teleserye ni Angelica na "Walang Hanggang Paalam" ngayong September 28 sa Kapamilya Channel.

