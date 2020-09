Julia Barretto, nagsampa ng reklamo VS Jay Sonza dahil sa pregnancy rumor

MULTIMEDIA

Nagsampa na ng reklamo ang aktres na si Julia Barretto laban sa brodkaster na si Jay Sonza.

Ito ay matapos i-post ni Sonza sa social media na buntis umano ang aktres.

Ayon kay Barretto, gusto niyang ipaalam na hindi na niya palalampasin ang mga bagay na katulad nito.

