Liza Soberano, nagsampa ng kaso dahil sa rape comment

Nagsampa na ng kaso ang aktres na si Liza Soberano laban sa netizen na nag-post ng rape comment tungkol sa kaniya. Ayon sa abogado ni Liza, ang pagsasampa ng reklamo ng aktres ay para rin sa lahat ng biktima ng "rape joke" at iba pang malalaswang komento.

