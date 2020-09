Kasal nina Angel Locsin at Neil Arce, ire-reschedule dahil sa pandemic

MULTIMEDIA

Sa 2021 na ire-reschedule ang kasal nina Angel Locsin at Neil Arce. Dapat sana ay ngayong November magpapakasal ang dalawa, pero ipinagpaliban muna nila ito dahil sa pandemic. Ibinahagi naman ni Angel na mas "hands on" si Neil pagdating sa paghahanda para sa kanilang kasal.

