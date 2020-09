Salpukan ng cement mixer truck at kotse, huli sa CCTV

MULTIMEDIA

Huli sa CCTV ang salpukan ng isang cement mixer truck at isang kotse sa 10th Avenue, Caloocan City. Sa lakas ng salpukan, tumagilid ang truck at nadaganan ang unahang bahagi ng kotse. Sugatan ang 3 sakay ng kotse habang tumakas naman ang driver ng cement mixer truck pagkatapos ng aksidente.

