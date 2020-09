MULTIMEDIA

Janella Salvador at Markus Paterson, inamin na ang relasyon

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Kinumpirma nina Janella Salvador at Markus Paterson ang kanilang relasyon nang mag-post ng video at larawan ang dalawa sa Instagram. Matagal nang may hinala ang kanilang fans sa kung ano ang namamagitan sa dalawa, ngunit ngayon lang nila isinapubliko ang kanilang relasyon.

Watch more in iWant or TFC.tv