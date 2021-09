MULTIMEDIA

John Arcilla, best actor sa Venice International Film Festival

ABS-CBN News

Tinanghal na Best Actor si John Arcilla sa katatapos lang na Venice International Film Festival para sa pelikulang "On The Job: The Missing 8". Puno naman ng pasasalamat si John, lalo't kahanay na niya ang ilang Holywood superstars na pinarangalan din noon ng film festival.

