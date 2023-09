MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: KILALANIN: Mister Pilipinas International 2023 Jefferson Bunney

ABS-CBN News

MAYNILA – Nasa Bangkok, Thailand na si Jefferson Bunney bilang representative ng bansa sa gaganaping Mister International 2023.

Mahilig sa pagkaing Pinoy gaya ng halo-halo, adobo, at lalo na ang ginataang kalabasa na niluluto ng kaniyang Pinay na inang si Jefay ang 28 years old na half-British at half-Filipino pageant contender.

Nag-aral si Bunney ng Economics & Finance sa Cardiff University, United Kingdom. Sa edad na 18, nakapagtayo na ito ng consulting business sa procurement ng sports at prestige cars.

Laki man sa UK, palagi naman iitong bumibisita sa kaniyang mga kamag-anak sa Nueva Ecija lalo tuwing Pasko.

Gaganapin sa September 17 ang ika-15 Mister International sa Bangkok, Thailand.

– Ulat ni Dyan Castillejo, Patrol ng Pilipino