MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Singer na si Lara Maigue, ventriloquist din

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Maliban sa pagiging soprano-songwriter, ginagamit din ni Lara Maigue ang kanyang boses bilang ventriloquist.

“Partner” niya ang kanyang puppet na si Mimi–na ipinakilala at kasama ni Lara sa kanyang ‘Queen of the Night’ concert noong 2021.

Kuwento ni Lara, natuklasan niya ang talento sa pagve-ventriloquist nang makatrabaho si Ony Carcamo at ipahawak ang puppet niyang si ‘Kulas.’

Para kay Lara, nangangailangan ng maraming oras ng pagsasanay para maging ganap na ventriloquist.

Bago pa man maipakilala ang ventriloquism sa Pilipinas noong 1930s, daan-daang siglo na rin ang tanda nito mula nang nagsimula sa ancient Greece.

Tinatayang nasa 500 ang ventriloquist artists sa bansa, ayon sa grupong International Ventriloquist Philippines.

—Ulat ni Ganiel Krishnan, Patrol ng Pilipino