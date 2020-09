Paalam, Lloyd Café Cadena

MULTIMEDIA

Pumanaw na ang sikat na YouTube vlogger na si Lloyd Café Cadena sa edad na 26. Inanunsyo ang kanyang pagpanaw sa kanyang Facebook page ngayong Byernes, September 4.

Nakilala si Lloyd Cadena sa mga kuwelang viral video tungkol sa kanyang araw-araw na buhay.

Watch more in iWant or TFC.tv