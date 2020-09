Anak nina Bugoy Cariño at EJ Laure, ipinakilala na

MULTIMEDIA

Ipinakilala na ng dating "Goin' Bulilit" star na si Bugoy Cariño ang anak nila ng volleyball star na si EJ Laure. Matatandaan na iniwan ng aktor ang grupo niyang "Hashtags" noong 2018 nang lumabas ang balita na buntis umano ang kaniyang girlfriend na si EJ.

