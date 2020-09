Andi Eigenmann, buntis sa kaniyang pangatlong anak

MULTIMEDIA

Buntis ang aktres na si Andi Eigenmann. Masayang ibinahagi ni Andi sa Instagram na magkaka-baby ulit sila ng boyfriend niyang si Philmar Alipayo. May dalawa nang anak si Andi. Si Lilo, na anak nila ni Philmar at si Ellie, na anak naman nila ng dati niyang boyfriend na si Jake Ejercito.

