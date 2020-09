Jose Mari Chan, gustong magbigay ng pag-asa ngayong Kapaskuhan

MULTIMEDIA

Dahil papalapit na ang 'ber months, patok na naman sa social media ang mga memes na tampok ang singer-composer na si Jose Mari Chan.

Aminado si Chan na apektado ng COVID-19 ang taunan niyang pangangaroling pero sa kabila nito, handa siyang magbigay ng pag-asa sa gitna ng pandemya.

