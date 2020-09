Member ng Hashtags, nawalan ng P4-milyon sa scam

MULTIMEDIA

Ikinuwento ng Hashtags member na si Nikko Natividad na maging siya ay nabiktima rin ng isang investment scam. Sa social media, ibinahagi ni Nikko na aabot sa P4 million ang natangay sa kaniya ng isang scammer. Ayon pa sa aktor, dumanas din daw siya ng depresyon dahil sa nangyari.

