'Pambansang oppa' na si Emman Nimedez, pumanaw na

Pumanaw na ang Pinoy YouTube vlogger na si Emman Nimedez. Binawian ng buhay si Nimedez dahil sa sakit na acute myeloid leukemia. Noong 2017, binansagan siyang "pambansang oppa" matapos mag-viral ang parody video niya ng sikat na K-drama series na "Goblin". Naging bahagi rin noon si Nimedez nang ABS-CBN teen sitcom na "Luv U".

