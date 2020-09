John Regala, nakausap na ang anak

MULTIMEDIA

Unti-unti nang bumubuti ang kondisyon ng aktor na si John Regala. Habang nagpapagaling sa ospital, nakausap din ng aktor ang kaniyang anak na matagal nang nag-migrate sa Amerika. Ayon kay Regala, hindi niya inabandona ang anak at mahal na mahal niya ito.

Watch more in iWant or TFC.tv