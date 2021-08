MULTIMEDIA

Kapamilya actress Alexa Ilacad, dean's lister at may 1.0 GWA

ABS-CBN News

Magtatapos na sa kursong Marketing ang aktres at dating 'Goin' Bulilit' member na si Alexa Ilacad. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Alexa na dean's lister siya at magtatapos na may 1.0 GWA o general weighted average. Dahil dito maraming fans din ang agad na ikinumpara ang aktres sa kaniyang karakter sa pelikulang "Four Sisters Before The Wedding" na si Bobbie.

