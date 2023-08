MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: Reception ng kasalang Arjo Atayde-Maine Mendoza sa Baguio, balikan

ABS-CBN News

MAYNILA – Eksakto sampung taon nang i-tweet ni Maine Mendoza ang ngayo’y viral na “Arjo cutie” ay kinasal na siya sa aktor at kongresistang si Arjo Atayde sa Baguio noong July 28.

Dinaluhan ang kasal ng mga kapamilya, kasamahan at kaibigan sa mundo ng showbiz.

“We love you, Menggay and Arjo. Congratulations, mga anak, and enjoy your life together,” mensahe ng aktres na si Sylvia Sanchez, ina ni Arjo.

Noong nakaraang taon, sa pareho rin na petsa, nag-propose si Arjo kay Maine bago ang kanilang ika-apat na anibersaryo bilang magkasintahan.

–Ulat ni MJ Felipe, Patrol ng Pilipino