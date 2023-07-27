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Pinoy rapper na si Ez Mil, pumirma ng record deal kina Eminem at Dr. Dre

ABS-CBN News

Posted at Jul 27 2023 06:32 PM

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Pumirma ng record deal sa record labels nina Eminem at Dr. Dre ang Pinoy rapper na si Ez Mil. Nakatakda ring ilabas ni Ez Mil ang kaniyang album na "DU4LI7Y: REDUX" ngayong August at may collaboration din sila ng rap superstar na si Eminem. 

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