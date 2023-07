MULTIMEDIA

Pinoy rapper na si Ez Mil, pumirma ng record deal kina Eminem at Dr. Dre

ABS-CBN News

Pumirma ng record deal sa record labels nina Eminem at Dr. Dre ang Pinoy rapper na si Ez Mil. Nakatakda ring ilabas ni Ez Mil ang kaniyang album na "DU4LI7Y: REDUX" ngayong August at may collaboration din sila ng rap superstar na si Eminem.