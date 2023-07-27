Home > Entertainment MULTIMEDIA Pinoy rapper na si Ez Mil, pumirma ng record deal kina Eminem at Dr. Dre ABS-CBN News Posted at Jul 27 2023 06:32 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Watch more News on iWantTFC Pumirma ng record deal sa record labels nina Eminem at Dr. Dre ang Pinoy rapper na si Ez Mil. Nakatakda ring ilabas ni Ez Mil ang kaniyang album na "DU4LI7Y: REDUX" ngayong August at may collaboration din sila ng rap superstar na si Eminem. Read More: Ez Mil Eminem Dr Dre DU4LI7Y: REDUX album record deal rapper rap music /news/07/27/23/court-acquits-reina-nasino-due-to-insufficient-evidence/sports/07/27/23/thirdy-ravena-gearing-up-for-fiba-world-cup/video/news/07/27/23/mahigit-3000-pamilya-apektado-ng-mga-flash-flood-sa-cagayan/video/news/07/27/23/baha-landslide-dala-ng-super-typhoon-egay-sa-abra/video/news/07/27/23/baguio-benguet-sinalanta-ng-egay-1-patay-sa-landslide