Willie Nepomuceno, pumanaw na

ABS-CBN News

Pumanaw na ang batikang komedyante at impersonator na si Willie Nepomuceno. Sumikat si Nepomuceno dahil sa husay niya sa pagpapatawa at paggaya sa mga sikat na celebrities gaya nina Fernando Poe Jr., Dolphy, dating Pangulong Joseph Estrada, at dating Pangulong Noynoy Aquino.

