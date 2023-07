MULTIMEDIA

DonBelle, bibida sa Kapamilya series na "Can't Buy Me Love"

Bibida na sa kanilang first-ever primetime series ang Kapamilya love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano. "Can't Buy Me Love" ang title ng aabangang DonBelle series at magsisimula na ang shooting nito ngayong Agosto.

