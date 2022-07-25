Home  >  Entertainment

MULTIMEDIA

Sarah Geronimo, bumalik na sa "ASAP Natin 'To"

ABS-CBN News

Posted at Jul 25 2022 11:17 PM

Watch more News on iWantTFC

Matapos ang mahigit isang taon, bumalik na sa "ASAP Natin 'To" ang Popstar royalty na si Sarah Geronimo. Bukod sa kaniyang pagbabalik sa Kapamilya concert variety show, ipinagdiriwang din ni Sarah ngayong July 25 ang kaniyang kaarawan. 

Read More:  Sarah Geronimo   ASAP   ASAP Natin 'To   Duyan   Sarah G Specials   comeback   pagbabalik   popstar royalty  