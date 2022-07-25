Home > Entertainment MULTIMEDIA Sarah Geronimo, bumalik na sa "ASAP Natin 'To" ABS-CBN News Posted at Jul 25 2022 11:17 PM Share Facebook Twitter Pinterest Viber Watch more News on iWantTFC Matapos ang mahigit isang taon, bumalik na sa "ASAP Natin 'To" ang Popstar royalty na si Sarah Geronimo. Bukod sa kaniyang pagbabalik sa Kapamilya concert variety show, ipinagdiriwang din ni Sarah ngayong July 25 ang kaniyang kaarawan. Read More: Sarah Geronimo ASAP ASAP Natin 'To Duyan Sarah G Specials comeback pagbabalik popstar royalty /video/news/07/26/22/marcos-names-19-priority-bills-during-sona/video/news/07/26/22/4-senators-opt-out-of-majority-bloc/video/news/07/26/22/marcos-cousin-elected-house-speaker/video/news/07/26/22/groups-stage-protests-to-mark-marcos-jrs-1st-sona/video/business/07/25/22/sona-2022-marcos-urged-to-focus-on-agri-smuggling