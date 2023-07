MULTIMEDIA

Viral: Jhong Hilario at anak na si Sarina, nag-duet

ABS-CBN News

Trending sa social media ang unang father-daughter duet ng "Sample King" na si Jhong Hilario at ng anak niyang si Sarina. Kinanta ng mag-ama ang version nila ng "A Whole New World" mula sa animated movie na "Aladdin".

