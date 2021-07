MULTIMEDIA

Coco Martin at Julia Montes, magsasama ulit sa pelikula?

ABS-CBN News

Excited na ang fans na mapanood ulit sa isang pelikula sina Coco Martin at Julia Montes. At mukhang malapit na itong mangyari, dahil maugong ang balita na may reunion project ang dalawa.

