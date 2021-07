MULTIMEDIA

Jaya, nagpaalam na sa 'It's Showtime'

ABS-CBN News

Nagpaalam na sa "It's Showtime" ang singer at "Queen of Soul" na si Jaya. Magma-migrate na kasi si Jaya sa Amerika, kung saan naroon na rin ang kaniyang pamilya.

