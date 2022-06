MULTIMEDIA

Ai-Ai Delas Alas at Darryl Yap, 'persona non grata' sa Quezon City

ABS-CBN News

Idineklarang "persona non grata" sa Quezon City ang komedyanteng si Ai-Ai Delas Alas at ang direktor na si Darryl Yap. Kaugnay ito sa isang campaign video kung saan nabastos umano ang official seal ng lungsod.