Patrol ng Pilipino: Kilalanin pa ang BGYO

ABS-CBN News

MANILA — Sino kina Gelo at Akira ang masipag mag-aral? Ano ang pangarap na trabaho nina Mikki, JL, at Nate? Sino ang best songwriter ng BGYO?

Sinagot ng mga miyembro ng tinaguriang “Aces of P-pop” ang mga tanong na ito kasama ang Patrol ng Pilipino.

Unti-unting nakakamit ng BGYO ang international recognition tulad ng pag-feature sa kanila ng Grammys sa website nito bilang isa sa "Many Sounds of Asian Pop."

Layunin din ng grupo na lalo pang makilala ang P-pop sa larangan ng kultura at musika hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba pang parte ng mundo.

— Ulat ni Anna Cerezo, Patrol ng Pilipino