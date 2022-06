MULTIMEDIA

Moira dela Torre, nagsalita na tungkol sa hiwalayan nila ng asawa

Naglabas na ng kaniyang saloobin ang singer na si Moira dela Torre tungkol sa paghihiwalay nila ng kaniyang asawa at music collaborator na si Jason Hernandez. Ayon sa singer, hindi madali ang kaniyang pinagdadaanan pero sa tulong ng Diyos at kaniyang mga kaibigan, magiging buo ulit siya at matututong magpatawad.



