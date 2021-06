MULTIMEDIA

Mga programang aabangan sa Kapamilya Channel ngayong June

ABS-CBN News

May mga bago at kapanapanabik na programa na aabangan sa Kapamilya Channel ngayong Hunyo. Kabilang na rito ang bagong game show ni Vice Ganda at ang comeback teleserye ni Erich Gonzales.

