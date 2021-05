MULTIMEDIA

Klarisse de Guzman, grand winner ng "Your Face Sounds Familiar" Season 3

ABS-CBN News

Ang "Soul Diva" na si Klarisse de Guzman ang grand winner ng "Your Face Sounds Familiar" Season 3. Second placer naman ang dating PBB housemate na si Lie Reposposo, habang third placer ang isa pang ex-PBB housemate na si Vivoree Esclito.

