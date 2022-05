MULTIMEDIA

Paalam, Susan Roces

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Nagluluksa ang showbiz sa pagpanaw ng aktres at "Queen of Philippine Cinema" na si Susan Roces. Kabilang sa mga nagpahatid ng pakikiramay sa pamilya Poe ang mga kaibigan at katrabaho ni Roces gaya nina Coco Martin, Lorna Tolentino, Judy Ann Santos, at iba pa.

Watch more News on iWantTFC