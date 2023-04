MULTIMEDIA

BTS member na si Suga, naglabas na ng solo album

ABS-CBN News

Inilabas na ang first solo album ng rapper at BTS member na si Suga.

May 10 kanta ang album ni Suga na "D-Day" at kasama rito ang lead single na "Haegeum". Si Suga ang ikalimang member ng K-pop supergroup na BTS na naglabas ng kaniyang solo project.

